Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики пришли с проверками на ростовские склады

Всего правоохранители опросили 253 человека.

Силовики пришли с проверками на ростовские склады. Всего правоохранители опросили 253 человека.

Силовики провели проверку соблюдения миграционного законодательства на складах, расположенных на улице Инструментальной в Таганроге.

Выявлено 16 иностранцев, находившихся в России незаконно. По результатам проверки составлено 32 административных протокола — преимущественно за нелегальную трудовую деятельность и нарушение правил въезда в страну.

Кроме того, 11 человек, уже получивших российское гражданство, получили повестки. За незаконное трудоустройство возбуждено 16 административных дел. Также начаты проверки по подозрению в организации незаконной миграции.