Силовики пришли с проверками на ростовские склады. Всего правоохранители опросили 253 человека.
Силовики провели проверку соблюдения миграционного законодательства на складах, расположенных на улице Инструментальной в Таганроге.
Выявлено 16 иностранцев, находившихся в России незаконно. По результатам проверки составлено 32 административных протокола — преимущественно за нелегальную трудовую деятельность и нарушение правил въезда в страну.
Кроме того, 11 человек, уже получивших российское гражданство, получили повестки. За незаконное трудоустройство возбуждено 16 административных дел. Также начаты проверки по подозрению в организации незаконной миграции.