В Госдуму внесли проект о доступе Минобороны к данным ЗАГС

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается наделить министерство обороны РФ полномочиями на получение сведений ЗАГС в целях оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим, документ доступен в думской электронной базе.

«Проектом федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” предлагается наделить министерство обороны Российской Федерации полномочиями на получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в электронной форме», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что данная норма предлагается в целях оптимизации процесса предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала ВС РФ, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей, а также ведения воинского учета граждан.