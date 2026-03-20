В Перми демонтировали 7 незаконных торговых объектов с начала марта

Большинство нарушений выявлено благодаря обращениям горожан.

Источник: Комсомольская правда

За первую половину марта в Перми демонтировали семь нестационарных торговых объектов, размещенных с нарушением законодательства, рассказали в городской администрации.

Работы по демонтажу незаконных НТО проведены сразу в нескольких районах Перми. Так, в Кировском районе с муниципальной территории убрали два объекта, в Дзержинском, Индустриальном, Ленинском, Мотовилихинском и Свердловском — по одному объекту в каждом районе.

Значительная часть выявленных нарушений была обнаружена на основании обращений местных жителей, в том числе через портал «Управляем вместе». Всего с начала 2026 года ликвидировано 29 НТО, из них 14 незаконно установленных объектов демонтировали в феврале. В прошлом году власти Перми убрали 429 нестационарных торговых объектов.