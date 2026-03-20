На маршруты Челябинской области выйдут 132 новых автобуса

В регионе продолжается обновление общественного транспорта.

Источник: 1obl.ru

В Челябинской области продолжают обновлять подвижной состав. В 2026 году регион получит 132 автобуса. Машины будут работать на маршрутах Челябинской агломерации и еще нескольких городов, сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

Больше всего техники — 118 единиц — поступит в Челябинск, Копейск и Сосновский округ. Остальные распределят по территориям: Златоуст получит восемь автобусов, Миасс, Коркино, Снежинск — по два.

Технику можно приобрести в лизинг с 40-процентной скидкой. При этом автобусы будут работать на маршрутах с регулируемым тарифом в рамках федеральных мер поддержки.

Все изменения проходят в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, в Челябинской области дорожники готовятся к сезону ремонтов и пропуску паводка. Также на юге региона обновят дороги и мосты.