На маршруты Челябинской области выйдут 132 новых автобуса

В Челябинской области продолжают обновлять подвижной состав. В 2026 году регион получит 132 автобуса. Машины будут работать на маршрутах Челябинской агломерации и еще нескольких городов, сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.
Больше всего техники — 118 единиц — поступит в Челябинск, Копейск и Сосновский округ. Остальные распределят по территориям: Златоуст получит восемь автобусов, Миасс, Коркино, Снежинск — по два.
Технику можно приобрести в лизинг с 40-процентной скидкой. При этом автобусы будут работать на маршрутах с регулируемым тарифом в рамках федеральных мер поддержки.
Все изменения проходят в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
