На Среднем Урале за 13 лет в три раза увеличилось количество многодетных семей

В Свердловской области количество многодетных семей увеличилось более чем в три раза за последние 13 лет. Такой статистикой поделились в Департаменте информационной политики региона.
— В Свердловской области последовательно развивается система поддержки семей с детьми. Ежегодно расширяется перечень мер поддержки, растут объемы финансирования, увеличивается число семей, получающих помощь, — пояснили в департаменте.
На сегодняшний день в регионе проживают больше 80 тысяч многодетных семей. В них воспитывается свыше 266 тысяч юных свердловчан.
Помимо этого, больше чем в 8,4 раза вырос объем расходов на поддержку семей с детьми. Если в 2013 году он составлял 7,5 миллиарда рублей, то сегодня — порядка 63 миллиардов рублей.