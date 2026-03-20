Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Среднем Урале за 13 лет в три раза увеличилось количество многодетных семей

В Свердловской области проживают больше 80 тысяч многодетных семей.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области количество многодетных семей увеличилось более чем в три раза за последние 13 лет. Такой статистикой поделились в Департаменте информационной политики региона.

— В Свердловской области последовательно развивается система поддержки семей с детьми. Ежегодно расширяется перечень мер поддержки, растут объемы финансирования, увеличивается число семей, получающих помощь, — пояснили в департаменте.

На сегодняшний день в регионе проживают больше 80 тысяч многодетных семей. В них воспитывается свыше 266 тысяч юных свердловчан.

Помимо этого, больше чем в 8,4 раза вырос объем расходов на поддержку семей с детьми. Если в 2013 году он составлял 7,5 миллиарда рублей, то сегодня — порядка 63 миллиардов рублей.