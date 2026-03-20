Нижегородский защитник Валентин Пальцев сыграет за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал список игроков, которые в конце марта примут участие в контрольных матчах. Среди них — воспитанник нижегородского футбола Валентин Пальцев, выступающий сейчас за «Краснодар».
Полностью состав выглядит так:
полузащитники: Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба — «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»);
нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв, Николай Комличенко (оба — «Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).
27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31-го числа наша команда встретится в Санкт-Петербурге со сборной Мали.
