Нижегородский защитник Валентин Пальцев сыграет за сборную России

Назван окончательный состав россяин на контрольные игры.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал список игроков, которые в конце марта примут участие в контрольных матчах. Среди них — воспитанник нижегородского футбола Валентин Пальцев, выступающий сейчас за «Краснодар».

Полностью состав выглядит так:

вратари: Матвей Сафон («ПСЖ»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»);

защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит»), Данил Круговой (ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»);

полузащитники: Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба — «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»);

нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв, Николай Комличенко (оба — «Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31-го числа наша команда встретится в Санкт-Петербурге со сборной Мали.

