Более четверти нижегородцев выбирает активный отдых вместо баров в выходные

Со стрессом и усталостью нижегородцы предпочитают справляться с помощью спорта.

Источник: Нижегородская правда

Со стрессом и усталостью работающие нижегородцы предпочитают справляться с помощью спорта, спа и массажа. Такими данными с сайтом pravda-nn.ru поделились аналитики сети сервисных офисов SOK.

Как показал опрос, почти половина нижегородцев за последний год стала реже посещать бары и ночные клубы, а 20% опрошенных сократили употребление алкоголя в выходные дни.

28% офисных сотрудников отдыхают на выходных, занимаясь спортом, ещё 20% предпочитают спа и массаж.

Более трети жителей Нижнего Новгорода признаются, что планировать выходные дни для них — непросто. Среди основных сложностей — финансовые ограничения, необходимость согласований с семьей и желание успеть «все и сразу».

44% опрошенных готовы выделить 1,5−3 тысячи рублей на досуг в выходные, для 30% оптимальная сумма расходов составляет 3−5 тысяч рублей. Лишь 19% готовы тратить до 10 тысяч, а около 6% — до 15 тысяч рублей за два дня.

Абсолютное большинство офисных сотрудников из Нижнего Новгорода (71%) испытывает чувство тревоги перед началом рабочей недели. «Страх понедельника» чаще всего связан со сбитым режимом сна, предстоящим объёмом работы и нерешенными личными делами, недостатком отдыха. Каждый шестой участник опроса не может полностью отключиться от рабочих задач в выходные дни.