Александр Прудник: «2014 год стал переломным рубежом в новейшей истории России»

«2014 год стал переломным рубежом в новейшей истории России», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, оценивая, удалась ли интеграция Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.
"Впервые с 1991 года произошло воссоединение исторической территории России со своей Родиной. Это событие полностью соответствовало национальному чувству русского народа и его историческим интересам. Данное событие, несмотря на кажущуюся локальность, носило глобальный характер.
Именно после него противниками России было принято решение остановить нашу страну, в том числе и силовыми средствами. И это несмотря на то, что само воссоединение носило мирный характер, было поддержано населением Крыма, что и подтвердили результаты референдума.
Высочайший уровень поддержки обществом принятого государством решения показало, что у России нет другой альтернативы, кроме как реализовывать свою историческую задачу: восстановление территориальной целостности русского народа. Не случайно эти события получили название «русская весна».
Обозначившаяся перспектива восстановления нашей страной статуса великой державы вызвала консолидированную враждебную реакцию западных стран.
Введенные в 2014 году санкции против России стали сигналом для политического руководства страны, что никакого компромисса со стороны Запада нам ожидать не приходится. Именно в этот момент были запущены последующие события, участниками и наблюдателями которых мы сейчас являемся.
Россия будет проходить трудный путь реализации своих исторических интересов. Причем никто из наших геополитических соперников не будет по доброй воле уступать нам в этом вопросе. Свою победу Россия завоюет своей непреклонностью и политической волей, которая принудит всех остальных принять это как свершившийся факт. А мы всегда будем помнить, что эта победа началась в Крыму 18 марта 2014 года".