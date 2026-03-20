ГАТИ призвала приостановить работы в парках Петербурга до завершения просушки

ГАТИ призвала приостановить работы в парках и садах Петербурга до завершения просушки. Для этого провели собрание, где присутствовали организации, которые запланировали создание новых линий наружного освещения и замену инженерных сетей в парке Александрино и не только. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— На сегодняшний день в парках и садах Северной столицы действует 25 ордеров на проведение работ. Начальник ГАТИ Алексей Геращенко обратил внимание, что использование тяжелой техники может нанести урон почве и зеленым насаждениям, — говорится в сообщении.
Напомним, парки и сады Петербурга закрыли для посетителей на просушку 17 марта. Это нужно для того, чтобы земля смогла отдохнуть после обильных снегопадов. При этом в некоторых из них продолжили проводить работы, что заметили в ГАТИ.