В Калининграде с поезда сняли подростков-зацеперов

В Калининграде задержали трех подростков-зацеперов, которые катались на поезде между вагонами. Об этом сообщает пресс-служба калининградской транспортной полиции.
Нарушителями оказались дети 14−15 лет.
Зацепившись и расположившись в межвагонном пространстве электрички сообщением Светлогорск — Калининград, они проехали от Чкаловска до Сельмы. В пути были около 5 минут.
Зацеперов поймали и доставили в линейный отдел полиции, куда также вызвали родителей.
«В качестве меры профилактики вручены официальные предостережения о недопустимости повторения подобных действий в будущем», — прокомментировали в полиции.
В отношении родителей составлены административные протоколы.