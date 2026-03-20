В Калининграде с поезда сняли подростков-зацеперов

Они успели проехать между вагонами от Чкаловска до Сельмы.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде задержали трех подростков-зацеперов, которые катались на поезде между вагонами. Об этом сообщает пресс-служба калининградской транспортной полиции.

Нарушителями оказались дети 14−15 лет.

Зацепившись и расположившись в межвагонном пространстве электрички сообщением Светлогорск — Калининград, они проехали от Чкаловска до Сельмы. В пути были около 5 минут.

Зацеперов поймали и доставили в линейный отдел полиции, куда также вызвали родителей.

«В качестве меры профилактики вручены официальные предостережения о недопустимости повторения подобных действий в будущем», — прокомментировали в полиции.

В отношении родителей составлены административные протоколы.