Житель Нижегородской области рассказал о создании музея воинской славы

Житель городского округа Семеновский Евгений Преснов создал музей воинской славы, который постоянно пополняется артефактами вооруженных конфликтов. О создании и жизни музея рассказал контент-партнер «РГ» Pravda-nn.ru.
Евгений Преснов занимает пост председателя совета ветеранов городского округа Семеновский. На данный момент в музее есть несколько разделов: Великая Отечественная война, афганская, чеченская, специальная военная операция на Украине.
Евгений Валентинович рассказал, что все началось в 2010 году, когда он работал помощником депутата Законодательного собрания. Однажды к нему зашла женщина и принесла несколько портретов Героев Советского Союза и ребят-семеновцев, исполнявших свой интернациональный долг в Афганистане.
«Возьмите себе, вряд ли все это понадобится моим внукам», — сказала она. Евгений принял портреты с благодарностью. До этого случая он уже часто задумывался о создании музея воинской славы, ведь у него тоже остались вещи после службы в Афганистане.
Идея понравилась друзьям-афганцам, поэтому энтузиасты начали сбор экспонатов. Вскоре в руках у них оказалась военная форма, предметы быта, фотографии, документы, ордена, медали, флаги и даже табличка с гербом Советского Союза, которая до распада СССР была установлена на пограничном столбе.
Изначально выставки были выездные, а экспонаты хранились в гараже. Однако благодаря неравнодушным землякам вещей становилось все больше, поэтому вскоре в здании семеновского ДОСААФа для музея был выделен кабинет.
На выставке размещены фотографии ребят-семеновцев, которые погибли в зоне СВО. Их родители часто приходят и рассказывают о том, какими были их сыновья. Они дорожат каждой крупицей памяти о своих детях. Экспонаты не живут в музее сами по себе, за каждым стоит человек, история, событие. Экскурсии Евгений всегда начинает с Великой Отечественной войны, повторяя школьникам и студентам, что все мы — потомки героев.
С особым трепетом Евгений рассказывает об афганской войне, где он был солдатом-срочником в 1983—1985 годах. Он может рассказать десятки правдивых историй, которые оживляют музейные фотографии, документы и предметы быта.
В феврале музей принял много гостей — отмечался день вывода советских войск из Афганистана и День защитников Отечества. Евгений Валентинович провел уроки мужества. Гости слушали его с замиранием сердца, боясь пропустить хотя бы слово. «С каким проникновением он читал стихи из своей армейской записной книжки…», — вспоминают активисты «Движения Первых».