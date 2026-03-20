Первая семья в Красноярском крае получила маткапитал без подачи заявления

Региональный маткапитал в Красноярском крае назначается в двух случаях: при рождении первого ребёнка матерью до 23 лет (106 200 рублей) и при рождении третьего или последующего ребёнка (196 470 рублей). Средства можно направить на улучшение жилищных условий, обучение, покупку автомобиля, ремонт печи или электропроводки, а также на ежегодную выплату 12 тысяч рублей.