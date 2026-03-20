Первая семья в Красноярском крае получила маткапитал без подачи заявления

В Красноярском крае первой обладательницей сертификата, назначенного в проактивном формате, стала многодетная мама Анастасия Хренкова. Она недавно родила третьего ребёнка, и специалисты соцзащиты оформили выплату без её участия.
Две недели назад в краевое законодательство внесли поправки, упрощающие получение регионального маткапитала. Теперь данные о рождении детей автоматически загружаются в Единую госсистему соцобеспечения, а сотрудники управления соцзащиты сами отслеживают тех, кто имеет право на выплату, и оформляют сертификаты.
Региональный маткапитал в Красноярском крае назначается в двух случаях: при рождении первого ребёнка матерью до 23 лет (106 200 рублей) и при рождении третьего или последующего ребёнка (196 470 рублей). Средства можно направить на улучшение жилищных условий, обучение, покупку автомобиля, ремонт печи или электропроводки, а также на ежегодную выплату 12 тысяч рублей.
Министр социальной политики края Ирина Пастухова напомнила, что проактивный формат уже действует для выплат на близнецов, ежегодных выплат детям-школьникам из многодетных семей и компенсаций по соцкарте. Теперь к ним добавился и региональный маткапитал.
