Банк России снизил ключевую ставку до 15% годовых

«Совет директоров Банка России 20 марта принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15% годовых. Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4−5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий», — говорится в сообщении.