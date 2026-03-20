Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказала, как не купить фальшивые семена на маркетплейсах

Ерофеева: чтобы не купить фальшивые семена, надо проверить сорт в Госреестре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Чтобы не попасться на фальшивые семена на маркетплейсах, следует поискать сорт в Государственном реестре селекционных достижений, рассказала интернет-изданию «Лента.ру» заведующая кафедрой «Экология» МТУСИ Виктория Ерофеева.

«Чтобы не попасться на обман, дачникам следует поискать сорт в Государственном реестре селекционных достижений… Предлагаемые к покупке сорта растений следует проверить по реестру, если растения нет, значит, скорее всего, вы столкнулись с фальсификатом», — пишет издание, ссылаясь на ее слова.

Кроме того, другим признаком подделки являются фотографии, которые предоставляет продавец. Эксперт порекомендовала дачникам поискать фотографии предполагаемого сорта растения в естественной среде, размещенные обычными людьми. Если таких изображений не находится, скорее всего, продавец пытается обмануть.

Ерофеева добавила, что дачникам, которые хотят вырастить экзотику, лучше обращаться в питомники, там можно увидеть взрослое цветущее или плодоносящее растение и приобрести саженцы.