За год в учреждениях ГУФСИН Красноярского края обошлось без побегов и беспорядков

Накануне начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю Антон Ефаркин выступил перед депутатами Законодательного собрания края с докладом о деятельности ведомства в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН. В своем выступлении он отметил, что за прошедший год в учреждениях ведомства не было допущено побегов из-под охраны, убийств, массовых беспорядков и захватов заложников, а также перебросов и доставки запрещенных к использованию веществ и предметов, проникновений в запретные зоны. За осужденными и лицами, заключенными под стражу, ведется постоянный надзор. Для пресечения противоправных действий с их стороны в учреждениях установлено более 10 300 цветных видеокамер. А кроме того, сотрудники во время несения службы используют более 3 тысяч переносных видеорегистраторов. В 2025 году в учреждениях ГУФСИН осужденные заключили 75 браков. В рамках работы по воспитанию чувства патриотизма среди осужденных организовано около 2 тысяч различных мероприятий. Система располагает сетью из 28 тюремных библиотек, где суммарное количество книг превышает 183 тысячи единиц печатной продукции. Для самих осужденных регулярно выпускается специализированный внутренний журнал под названием «Перекресток». Среднее полное образование получили 796 человек, еще 17 проходят обучение в высших учебных заведениях. Более 1 245 осужденных успешно выполнили нормы ГТО, получив соответствующие знаки отличия. В пенитенциарной медклинике организованы процедуры лазерного удаления татуировок. За 2025 год проведено около 1 тысячи операций по устранению таких изображений.