Количество арендных электросамокатов ограничат в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода намерена жестко регламентировать работу сервисов проката электросамокатов в новом сезоне. Об этом сообщил директор департамента транспорта Андрей Житников на заседании профильной комиссии Гордумы 20 марта. В ближайшее время власти планируют подписать соглашения с компаниями «ВУШ», «Юрент» и «Яндекс Go», в которых будет четко прописано предельно допустимое количество средств индивидуальной мобильности (СИМ) на улицах города.
Помимо количественных ограничений, мэрия планирует обязать операторов возмещать затраты муниципалитета на содержание инфраструктуры для самокатов. Также в документе закрепят строгую ответственность за ненадлежащее исполнение условий работы. Официальный сезон проката в текущем году установлен с 1 апреля по 15 октября, а любое его продление потребует специального мотивированного ходатайства от компаний.
Председатель комиссии Станислав Прокопович подчеркнул, что развитие бизнеса должно идти рука об руку с ответственностью перед городом. По его словам, опыт прошлого года показал необходимость жесткого контроля, так как штрафные санкции остаются самым эффективным методом приведения участников рынка «в чувство». Депутаты намерены и далее следить за соблюдением порядка на тротуарах города.
Ранее перспективы проката электросамокатов обсудили в Нижегородской области.