Президент России встал на колено, награждая героя спорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Владимир Путин встал на колено, чтобы наградить орденом Дружбы двукратного паралимпийского чемпиона Ивана Голубкова.
Напомним, что Иван Голубков завоевал на зимней Олимпиаде в Милане две золотые медали. Второе золото он получил за лыжный марафон 10 км на одних руках. Он пришёл первым!
Во время награждения в зале играл спортивный гимн СССР. Его слова: «Мы верим твёрдо в героев спорта. Нам победа как воздух нужна! Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!».
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
