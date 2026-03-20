Президент России встал на колено, награждая героя спорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Владимир Путин встал на колено, чтобы наградить орденом Дружбы двукратного паралимпийского чемпиона Ивана Голубкова.

Источник: НИА Красноярск

Напомним, что Иван Голубков завоевал на зимней Олимпиаде в Милане две золотые медали. Второе золото он получил за лыжный марафон 10 км на одних руках. Он пришёл первым!

Во время награждения в зале играл спортивный гимн СССР. Его слова: «Мы верим твёрдо в героев спорта. Нам победа как воздух нужна! Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!».

Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».

