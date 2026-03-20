В Ростове мошенники начали маскироваться под коммунальные службы. Об этом сообщили на интернет-ресурсах коммунальной компании, от имени которой якобы происходит рассылка подозрительных сообщений.
Взволнованные абоненты обратились за уточнениями на предприятие. Жители пояснили, что сообщения поступают от аккаунта с именем «ГИС ЖКХ». Людей будто бы информировали о новых начислениях за услуги водоснабжения, предлагая перейти по ссылке.
«Подобные сообщения — ни что иное, как уловки мошенников, которые хотят получить доступ к вашим личным данным и приложениям», — прокомментировали в ресурсоснабжающей компании.
Дончан призвали не переходить по ссылкам и не передавать личные данные.