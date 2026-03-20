Какие регионы ЮФО самые перспективные для трудоустройства весной 2026-го?

Аналитики выстроили регионы Южного федерального округа по перспективности для трудоустройства весной 2026 года. Волгоградская область заняла в рейтинге третье место.
Учитывались медианная предлагаемая зарплата, ее соотношение с прожиточным минимумом и уровень безработицы по данным Росстата. Также бралась во внимание доля соискателей, не намеренных покидать регион.
На первом месте Ростовская область — она набрала 72,6 балла и сохранила лидерство. Медианная зарплата в регионе 71,7 тысячи рублей при прожиточном минимуме 17,8 тысячи. Уровень безработицы составляет 2,1%, подавляющее число жителей не планируют искать работу в других субъектах — строить карьеру в других регионах готовы только 12,2% местных соискателей.
На втором месте Краснодарский край с 71,9 баллами. Уровень безработицы здесь даже ниже, чем в Ростовской области — ровно 2%. Тех, кто готов покинуть родные места ради лучшей доли — 13,6%. На одну вакансию претендуют в среднем 11,5 соискателей.
«Третье место у Волгоградской области, которая набрала 70,7 балла. Ключевыми факторами успеха стали рекордно низкий уровень безработицы по Югу — 1,8%, а также уровень медианного дохода — 63,6 тысячи рублей», — уточняют аналитики hh.ru.
Лидерами в рейтинге среди регионов России в начале года стали Татарстан, Башкортостан и Амурская область. В числе наиболее перспективных регионов также ЯНАО, где медианная зарплата составляет больше 166 тысяч рублей.