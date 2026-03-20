В Бардымском округе на два дня ввели запрет по продаже алкоголя

Администрация Бардымского округа сообщила о запрете розничной продажи алкоголя 20 марта на время празднования Ураза-байрам, 21 марта — в день проведения национального праздника «Навруз». Ограничения ввели для обеспечения общественной безопасности, спокойствия и уважительного отношения к одному из важнейших государственных праздников страны, а также во время проведения дня весеннего равноденствия, обновления природы и единения народов.