В Бардымском округе на два дня ввели запрет по продаже алкоголя

Мусульмане Прикамья 20 марта встретили праздник Ураза-байрам. Он завершает священный месяц Рамадан, который считается временем духовного очищения, усердной молитвы и милосердия. Праздник напоминает о главных ценностях — взаимопомощи, терпении, любви к ближним и заботе о семье.
Администрация Бардымского округа сообщила о запрете розничной продажи алкоголя 20 марта на время празднования Ураза-байрам, 21 марта — в день проведения национального праздника «Навруз». Ограничения ввели для обеспечения общественной безопасности, спокойствия и уважительного отношения к одному из важнейших государственных праздников страны, а также во время проведения дня весеннего равноденствия, обновления природы и единения народов.
В Барде праздник «Навруз» проведут на площади Победы с 12:00 до 15:30. Организаторы подготовили Фестиваль национальных культур с работой торговых рядов и ярмаркой сувениров. На спортивных объектах села проведут турниры по мини-футболу и хоккею, шахматам и «городкам», игре «Вышибалы». Призы ждут участников в конкурсах «Каша — пища наша» и «Сладкие шашки».