Студенты и преподаватели вузов смогут узнать расписание через Max

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Студенты и преподаватели вузов России теперь смогут узнать расписание занятий и получить актуальную информацию об изменениях в учебном процессе в сервисе «Расписание занятий» на платформе Max, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«При поддержке Минобрнауки России в Max запущен сервис “Расписание занятий”. С помощью чат-бота в национальном мессенджере студенты и преподаватели смогут узнавать расписание и место проведение пар, сессий и консультаций, а также получать актуальную информацию об изменениях в учебном процессе», — говорится в сообщении.
«Теперь студенты и преподаватели могут мгновенно получать актуальную информацию о занятиях, экзаменах и консультациях в удобном формате, что значительно экономит время и упрощает организацию учебного процесса», — сказал замглавы ведомства Андрей Омельчук, слова которого приводит пресс-служба.
В министерстве отметили, что сервис будет дополняться новыми функциями и возможностями, чтобы сделать учебное планирование еще более удобным и эффективным.