Мошенники в мессенджерах стали выдавать себя за представителей «Лукойла»

«Лукойл» предупредил о мошенниках, выдающих себя за представителей компании.

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Участились случаи, когда телефонные мошенники через мессенджеры выдают себя за представителей организаций «Лукойла», предупредила компания.

«Участились случаи обманов через мессенджеры: телефонные мошенники выдают себя за представителей организаций группы “Лукойл”, — говорится в сообщении.

Компания призвала не отвечать на звонки и сообщения с незнакомых номеров, не выполнять указания неизвестных лиц, а также не открывать файлы, ссылки, QR-коды, если нет уверенности в их надежности.

Также в «Лукойле» рекомендовали рассказать о существующей опасности родным и близким, особенно детям и пожилым.

