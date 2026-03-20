Мошенники в мессенджерах стали выдавать себя за представителей «Лукойла»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Участились случаи, когда телефонные мошенники через мессенджеры выдают себя за представителей организаций «Лукойла», предупредила компания.
Компания призвала не отвечать на звонки и сообщения с незнакомых номеров, не выполнять указания неизвестных лиц, а также не открывать файлы, ссылки, QR-коды, если нет уверенности в их надежности.
Также в «Лукойле» рекомендовали рассказать о существующей опасности родным и близким, особенно детям и пожилым.