Новые трамвайные пути проложат в Приокском районе Нижнего Новгорода

Трамвайная сеть станет шире в Нижнем Новгороде. Развитие трамвайного движения запланировано в Сормовском и Приокском районах. Перспективы были озвучены на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области.
Новые трамвайные линии планируется проложить в направлениях «Мыза — Щербинки», «Ольгино — Новинки» и жилого комплекса "Окский берег. Общая протяжённость составит 47,8 км.
Ожидается, что в результате пассажиропоток трамвайной сети вырастет с 48,9 млн до 62,1 млн человек в год.
Тем временем в городе продолжается модернизация трамвайной инфраструктуры. На сегодняшний день реконструировано 105,55 км трамвайных линий в однопутном исчислении из запланированных 149,3 км. Модернизировано 6 из 15 тяговых подстанций, ведутся работы в депо № 2 на улице Народной. Поставлено 147 новых трамваев, из них 144 вагона большого класса и 3 — особо большого класса.
В этом году предстоят работы на сложных участках. Например, перекрёсток улицы Ванеева будут делать в два-три этапа, чтобы минимизировать неудобства.