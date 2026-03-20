На территории бывшей скотобойни Кёнигсберга проведут ремонтные работы

На территории Розенау, бывшей скотобойни Кёнигсберга, проведут ремонтные работы — будут обустроены инженерные сооружения, запланирована прокладка труб. Соответствующий документ опубликован на сайте службы ОКН Калининградской области.
Сам исторический комплекс мясокомбината, который охраняется и носит статус объекта культурного наследия, работы не затронут. Они пройдут в непосредственной близости от старинных зданий на нынешней Аллее Смелых.
Эксперты из Службы будут следить за выполнением работ — риски связаны, в частности, с движением тяжелой строительной техники, складированием строительных материалов.