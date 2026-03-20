Россельхознадзор наказал компанию за сорняки на 60 га земли в нижегородском селе

Нижегородский Россельхознадзор выдал предписание компании за зарастание 60 га сельхозземель в Лукояновском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.
Арендатору ООО «Производственная компания “Нижегородская картофельная система” выдано предписание по результатам мониторинга. Специалисты выявили нарушения на участке около села Большое Мамлеево.
Земля заросла сорняками — пижмой, зверобоем, полынью и другими. Кроме того, на участке выросли деревья и кустарники. Теперь нарушителю предстоит расчистить участок и использовать землю в соответствии с категорией разрешенного использования.
