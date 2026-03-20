В Волгограде начинается сбор денег на мемориал участникам СВО

Губернатор Бочаров выступил с инициативой открыть счет для сбора средств на строительство памятника на Мамаевом кургане.

Источник: Комсомольская правда

Мемориал участникам СВО на Мамаевом кургане построят на народные деньги. 20 марта 2026 года на встрече с руководителями ведущих политических партий и общественных организаций региона губернатор Андрей Бочаров выступил с инициативой открыть специальный счет, чтобы каждый желающий смог лично поучаствовать в создании памятника, посвященного подвигу защитников Отечества, и музея рядом с ним.

«Идея, инициатива создания мемориального комплекса, — по-настоящему народная, рожденная из понимания того, что участники специальной военной операции, безусловно, достойны самого высокого народного уважения и признания, а также увековечения их подвига ради Отечества на легендарной сталинградской земле», — заявил глава региона.

Над самой скульптурой уже работают в студии имени Грекова. Рядом построят музей и композицию, посвященную вкладу сталинградцев в Сталинградскую Победу, сообщает администрация региона. «Единая Россия» поддержала предложение — в сборе средств поучаствуют все члены регионального отделения партии, ее сторонники. Губернатор предложил присоединиться к этой инициативе представителям всех парламентских партий, общественным и профессиональным организациям.

— Жители Волгоградской области, участвующие в специальной военной операции, достойны, чтобы их имена были увековечены, — сказал Бочаров.

Также он поздравил всех мусульман с праздником Ураза-Байрам, завершающим священный месяц Рамадан.

