Красноярский врач получил взятку за фиктивный диагноз и попал под следствие (видео)

В Красноярске заведующий колопроктологическим отделением больницы и местный житель подозреваются во взяточничестве. Об этом рассказали в краевом Следственном комитете.
По версии следствия, в марте 2026 года завотделением больницы через своего 54-летнего знакомого договорился с жителем Красноярска о получении взятки за выдачу ложного медицинского заключения о наличии у гражданина заболевания желудочно-кишечного тракта.
18 марта красноярец передал посреднику денежные средства в размере 1 млн рублей. 700 тыс. рублей предназначались заведующему отделением, а оставшиеся денежные средства — его сообщнику.
«Преступные действия заведующего отделением были своевременно пресечены сотрудниками правоохранительных органов непосредственно после передачи денежных средств посреднику», — сообщили в СК.
В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере), п «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении фигурантов мер пресечения. Выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
