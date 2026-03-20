Названы лучшие учителя Калининграда

Определены победители регионального этапа конкурсов педагогического мастерства в Калининградской области.
О лучших педагогах Калининграда рассказали в пресс-службе городской администрации.
Кого отметили в 2026 году:
— в конкурсе «Учитель года» — Сергей Денисов, учитель основ безопасности и защиты Родины из школы № 6;
— в конкурсе «Воспитатель года России» — Татьяна Туктамышева, воспитатель из детсада № 122;
— в конкурсе «Лучшие няни России» — Наталья Бурилина, младший воспитатель детского сада № 101;
— в конкурсе «Педагог-психолог России» — Мария Нурмухаметова, педагог-психолог школы № 31;
— в конкурсе «Лучший педагог-наставник» — Татьяна Комарова, учитель начальных классов гимназии № 22.
Все победители представят Калининградскую область на федеральном этапе профессиональных состязаний.