Названы лучшие учителя Калининграда

Жюри определило победителей регионального этапа конкурсов педагогического мастерства.

Источник: Комсомольская правда

Определены победители регионального этапа конкурсов педагогического мастерства в Калининградской области.

О лучших педагогах Калининграда рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кого отметили в 2026 году:

— в конкурсе «Учитель года» — Сергей Денисов, учитель основ безопасности и защиты Родины из школы № 6;

— в конкурсе «Воспитатель года России» — Татьяна Туктамышева, воспитатель из детсада № 122;

— в конкурсе «Лучшие няни России» — Наталья Бурилина, младший воспитатель детского сада № 101;

— в конкурсе «Педагог-психолог России» — Мария Нурмухаметова, педагог-психолог школы № 31;

— в конкурсе «Лучший педагог-наставник» — Татьяна Комарова, учитель начальных классов гимназии № 22.

Все победители представят Калининградскую область на федеральном этапе профессиональных состязаний.