В Свердловской области начали взрывать лед на водоемах

В Свердловской области ведут работы, которые необходимы для прохождения паводка. Специалисты взрывают лед на водоемах, освобождают мосты. Это позволит воде беспрепятственно пройти и не поднимать ледовые глыбы.
— Ежедневно выполняется распиловка на реках по тем направлениям, которые признаны паводкоопасными. Всего на объектах области за прошедшие сутки пропилено 645 погонных метров льда, — рассказал в своих социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Рабочие продолжают контролировать водохранилища в регионе. Свердловское Минприроды получает информацию об уровне воды. На основании данных специалисты принимают решения о дальнейших действиях.
Уточняется, что были закрыты ледовые переправы на реке Тавда в Таборинском районе, Махневском и Сосьвинском округах. В общей сложности в регионе доступно 15 ледовых переправ.