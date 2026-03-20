Разработан сервис на основе ИИ для помощи жителям при паводках в регионе

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Молодые ученые и студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) создали ИИ-консультанта по паводкам, который круглосуточно будет отвечать на вопросы жителей об уровнях воды, пунктах эвакуации, сможет определить геолокацию и построить маршрут до ближайшего пункта временного размещения. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.
«В ТюмГУ представили цифровых помощников для информирования населения о паводках. Разработанный ИИ-консультант по паводкам включает три взаимодополняющих продукта: телеграм-бота, веб-чат-бота, мобильное приложение “Паводок72”, — говорится в сообщении.
ИИ-консультант использует данные гидропостов, МЧС и муниципальных служб. Telegram-бот круглосуточно будет отвечать на вопросы жителей об уровнях воды, пунктах эвакуации, выплатах и правилах поведения, также он сможет определить геолокацию пользователя и построить маршруты до пунктов временного размещения. Веб-чат, интегрированный с геопорталом региона, показывает данные с гидропостов и информацию о перекрытии дорог. А мобильное приложение оснащено голосовым интерфейсом и будет работать в офлайн-режиме.
«Социально-экономический эффект от внедрения ИИ-консультанта очевиден: снижение времени поиска информации при ЧС, уменьшение нагрузки на горячие линии, сокращение числа пострадавших и материального ущерба, повышение уровня информированности населения», — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что разработчики планируют адаптировать сервис для информирования жителей при других чрезвычайных ситуация, а также масштабировать решение и на другие субъекты РФ.