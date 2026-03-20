40 га земли Нижнего Новгорода включат в перечень озелененных территорий

40 га земли в Нижнем Новгороде получат статус озелененных территорий общего пользования (ОТОП). Об этом мэр Юрий Шалабаев рассказал в телеграм-канале.
К озелененным территориям относятся земли, которые нельзя застраивать. Если там происходит вырубка, то потери компенсируются в натуральной форме в существующих границах. В Нижнем Новгороде к таким землям относятся 2,3 тысячи га.
«Беря во внимание два важных фактора: активное строительство и объединение с Кстовским районом, наша задача не только сохранить нормативную площадь ОТОП на каждого нижегородца, но и увеличить этот показатель», — написал Юрий Шалабаев.
В связи с этим власти выбрали еще десять территорий, которые нельзя будет застраивать и сокращать. Ответственные ведомства уже начали работу изменению статуса земель.
