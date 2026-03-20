В воронежской Россоши за 1,47 миллиарда рублей построят корпус больницы

В Воронежской области ищут подрядчика на строительство терапевтического корпуса Россошанской больницы. Победителю конкурса предстоит разработать рабочую документацию и возвести здание на площади Пески, 1д. Срок окончания работ- 1 апреля 2028 года.
Также подрядчику необходимо провести подготовительные работы, включая демонтаж старых конструкций, вынести электрохимическую защиту существующего газопровода и проложить наружные инженерные сети электропитания, газа, водоснабжения, канализации и отопления.
Перед сдачей объекта в эксплуатацию проведут благоустройство и озеленение прилегающей территории.
Начальная стоимость контракта составляет 1,47 миллиарда рублей. Заявки принимают до 6 апреля 2026 года.