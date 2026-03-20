Нижегородский экс-мэр Булавинов отметил день рождения купанием в проруби

Нижний Новгород отметил 63-летие своего бывшего градоначальника Вадима Булавинова 20 марта. Политический деятель начал свой день с традиционного для него купания в проруби, поделившись этим моментом с подписчиками в соцсетях.
Заряд бодрости от утреннего погружения он продолжил в спортзале, также представив фотоотчет с тренировки.
Вадим Булавинов также анонсировал планы на вторую половину дня, которая будет посвящена семейному общению. Вечером экс-мэр ждал детей и внучек.
Напомним, что недавно стало известно о намерении Вадима Булавинова уйти из политики. В настоящее время он является депутатом Государственной Думы от 129-го избирательного округа, представляя партию «Единая Россия». Тем не менее, он принял решение не участвовать в выборах в новый, девятый созыв парламента.
Ранее Вадим Булавинов стал ветераном труда.