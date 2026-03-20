В Калининграде военнослужащие получили ключи от новых служебных квартир. О торжественной церемонии рассказали в пресс-службе Балтфлота 20 марта.
162-квартирный дом для военнослужащих и членов их семей сдан на улице Ломоносова. Рядом — школа, садики, вся необходимая инфраструктура.
Квартиры готовы: сделан ремонт и подключено автономное газовое отопление, а на придомовой территории есть спортивные и детские площадки, паркинг.
Ключи от служебных квартир военнослужащим вручил заместитель командующего Балтийским флотом, вице-адмирал Вячеслав Родионов.