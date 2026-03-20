Стало известно, когда в Омске начнёт ходить транспорт до дач

С 1 мая в Омске начнут работать садовые маршруты. Как сообщил председатель координационного совета Омского областного Союза садоводческих некоммерческих товариществ Виктор Бобырь, эта дата остается традиционной, и 2026 год не станет исключением. Об этом сообщает «Омск-Информ».
«Первое мая — это пятница, и автобусы пойдут. С мая из года в год движение у нас осуществляется в трёхдневном режиме. В конце мая перейдем на четыре раза в неделю. На “Зеленый берег” будет запущено больше автобусов», — рассказал Бобырь.
Садовые маршруты будут работать до конца сентября, а расписание опубликуют позже в пабликах мэрии. При этом теплоход до СНТ «Зеленый берег» в этом сезоне запускать не планируют.
По вопросам, связанным с перевозками, дачники могут обратиться в Омский областной Союз садоводческих некоммерческих товариществ по телефону 900−360.