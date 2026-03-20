Волгоградский губернатор провел встречу с депутатами и общественниками

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел встречу с руководителями фракций регионального парламента и общественных организаций.
«Представляя ведущие политические, общественные силы Волгоградской области, вы обеспечиваете конструктивный диалог внутри самих сообществ, с органами власти, с жителями по самому широкому спектру общественных и профессиональных интересов», — обратился к собравшимся Андрей Бочаров.
Глава региона отдельно остановился на вопросах сохранения формируемого наследия, представив проект создания нового мемориала.
«Идея, инициатива создания мемориального комплекса, посвященного подвигу защитников Отечества — участников специальной военной операции, — по-настоящему народная, рожденная из понимания того, что участники специальной военной операции, безусловно, достойны самого высокого народного уважения и признания, а также увековечения их подвига ради Отечества на легендарной сталинградской земле», — сказал губернатор.
Бочаров выступил с инициативой открыть специальный счет для сбора средств на строительство памятника.
«Мемориальный комплекс, посвященный подвигу защитников Отечества — участников специальной военной операции, станет символом нашей общей признательности и благодарности потомкам поколения победителей, которые сегодня с оружием в руках сражаются с уже современным фашизмом и нацизмом, защищают нашу Родину, нашу общую историю, настоящее и будущее нашей страны», — добавил Бочаров.
Предложение главы региона было единогласно поддержано.
Также губернатор поздравил всех мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.