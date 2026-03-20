Названа причина смерти телеведущей Галины Мшанской

Причиной смерти супруги Олега Басилашвили Галины Мшанской стал обширный инфаркт.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Причиной смерти телеведущей Галины Мшанской, супруги народного артиста Олега Басилашвили, стал обширный инфаркт, сообщили РИА Новости в её окружении.

«Она себя уже не очень хорошо чувствовала. С нового года была то в больнице, то дома. В результате она скончался от обширного инфаркта», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, о дате и месте похорон будет известно позднее.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования народному артисту СССР, почетному гражданину Санкт‑Петербурга Олегу Басилашвили в связи со смертью его супруги Галины Мшанской.

