Лерчек: следователи не пускали к врачу из-за отказа признать вину

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала в СК заявление на следователей, которые, по ее словам, не разрешали ей посещать врачей во время домашнего ареста, несмотря на жалобы на боли. Из-за этого, как утверждает блогер, она потеряла возможность выявить рак желудка на ранней стадии. По данным Baza, следователь требовал признания вины для допуска к врачу. 16 марта суд приостановил уголовное дело Чекалиной по болезни и смягчил меру пресечения.