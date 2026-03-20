Маршрут выходного дня: от Тарковского до Лайзы Миннелли

Эти весенние выходные будут полны ярких событий, необычных фильмов и концертов. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет о самых интересных культурных событиях этого уикенда.
21 марта в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут спектакль «Буря» по пьесе Шекспира сыгранного в театре «Глобус».
Именно здесь игрались премьеры Шекспира, здесь же они ставятся вновь. Самая фантастическая пьеса Шекспира, где всего за четыре часа герои успеют пережить невероятные приключения на волшебном острове, найдут любовь, попытаются устроить революцию, отомстят обидчикам и получат свободу. А что достанется зрителям? Взрывной юмор, театральные чудеса, величественная поэзия Барда, и все это — в исполнении одного из мощнейших актерских составов «Глобуса».
21 и 22 марта в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут фильм «Остров».
Уникальное российское кино, где мистика переплетается с реальностью, а глубокий символизм — со светлым юмором. На отдалённом северном острове в котельной при монастыре трудится отец Анатолий — во время Второй мировой войны он под угрозой смерти предал своего товарища Тихона, за что всю оставшуюся жизнь ищет прощения. Анатолий по-своему помогает прихожанам и служителям монастыря, но не находит покоя, пока однажды не получает шанс на искупление.
Премьера фильма состоялась в 2006 году на открытии 17-го кинофестиваля «Кинотавр». Первая в истории российская картина, ставшая фильмом закрытия 63-го Венецианского фестиваля. В 2007 году «Остров» получил 6 премий «Золотой орел» и 6 премий «Ника».
21 марта в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут фильм «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского.
Русь начала XV века. Страну раздирают княжеские междоусобицы. Набеги татар, голод и мор преследуют народ. В эту трагическую эпоху появляется на Руси великий живописец, жизни и творчеству которого посвящён фильм. Сведения о нём скудны и отрывочны. Лишь немногие творения гениального мастера дошли до нас.
21 марта в Milo Concert Hall пройдёт концерт группы «Neverlove».
Российская рок-группа из Москвы, ставшая популярной благодаря платформе TikTok и своим вирусным трекам. Они лихо нашли свою фанбазу благодаря где-то колким, где-то ироничным, а где-то вызывающим трекам.
16+21 марта во Дворце спорта «Нагорный» пройдёт «LAB с Антоном Беляевым».
Фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев давно сумел завоевать любовь фанатов и постоянно расширяет круг своих почитателей благодаря дерзким музыкальным экспериментам. Он уже больше 10 лет вместе с музыкантами группы радует нас первоклассным инди-роком и не только.
В 2019 году Беляев совместно со своей командой создал музыкальный проект LAB. Суть проекта в том, чтобы выходить за пределы амплуа и музыкальных рамок и создавать совершенно новые интерпретации известных песен.
12+22 марта в «МТС Live Холл (ex. Юпитер) “пройдёт спектакль “Идеальный муж”.
«Идеальный муж» — это комедия известного писателя и драматурга Оскара Уайльда. В спектакле невероятно остроумные и ироничные диалоги, пронизанные тонким английским юмором. Этот спектакль не только позволит зрителю весело отдохнуть и получить заряд позитивных эмоций, но и поможет задуматься над важными вопросами.
16+21 и 22 марта В Центре культуры «Рекорд» покажут фильм «Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история», приуроченный к юбилею выдающейся актрисы и певицы.
Честная и вдохновляющая история о том, как дочь великих родителей выходит из их тени, чтобы стать главной иконой мирового шоу-бизнеса. Редкая возможность заглянуть за кулисы и увидеть, как создавалась идеальная суперзвезда Голливуда и Бродвея.
Эффектное погружение в атмосферу 70-х, эпоху «Кабаре», Studio 54 и безумного драйва, которое максимально ощущается при просмотре на большом экране. Уникальные архивные кадры и искренние признания, которые позволяют узнать настоящую Лайзу Миннелли без масок и грима.
