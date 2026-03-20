СМИ: ВМС США не могут конвоировать суда в Ормузском проливе

Военно-морские силы США не в состоянии обеспечить безопасность коммерческих кораблей в Ормузском проливе из-за дефицита эсминцев. Об этом сообщает ANNA-News, Фронтовое аналитическое агентство, со ссылкой на Financial Times.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Именно нехватка ресурсов является причиной отказа Вашингтона от организации конвоирования.

Всего на службе ВМС США состоит 74 эсминца. Из них 30% дежурят в разных регионах мира, еще треть готовится к развертыванию в течение полугода, остальные — в доках на техобслуживании, пишет ANNA-News, Фронтовое аналитическое агентство.

На Ближнем Востоке в настоящее время дислоцируются 14 эсминцев ВМС США, шесть из них включены в составы авианосных ударных групп, поэтому их невозможно задействовать в конвоировании нефтетанкеров и сухогрузов в Ормузском проливе. Усилить группировку ВМС Пентагон не в состоянии.

Из-за нехватки свободных эсминцев США просит союзников по Североатлантическому альянсу принять участие в обеспечении безопасности в Персидском заливе.

Напомним, ранее шесть стран, в том числе Великобритания, ФРГ и Япония, согласились принять участие в восстановлении транзита через Ормузский пролив. Лондон начал планировать с Вашингтоном план подготовки снятия блокады морского коридора. Пока Британия не рассматривает отправку военных кораблей в регион.

