СМИ: ВМС США не могут конвоировать суда в Ормузском проливе

Именно нехватка ресурсов является причиной отказа Вашингтона от организации конвоирования.
Всего на службе ВМС США состоит 74 эсминца. Из них 30% дежурят в разных регионах мира, еще треть готовится к развертыванию в течение полугода, остальные — в доках на техобслуживании, пишет ANNA-News, Фронтовое аналитическое агентство.
На Ближнем Востоке в настоящее время дислоцируются 14 эсминцев ВМС США, шесть из них включены в составы авианосных ударных групп, поэтому их невозможно задействовать в конвоировании нефтетанкеров и сухогрузов в Ормузском проливе. Усилить группировку ВМС Пентагон не в состоянии.
Из-за нехватки свободных эсминцев США просит союзников по Североатлантическому альянсу принять участие в обеспечении безопасности в Персидском заливе.
Напомним, ранее шесть стран, в том числе Великобритания, ФРГ и Япония, согласились принять участие в восстановлении транзита через Ормузский пролив. Лондон начал планировать с Вашингтоном план подготовки снятия блокады морского коридора. Пока Британия не рассматривает отправку военных кораблей в регион.