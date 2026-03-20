Последний участок трассы в районе Ужура отремонтируют в этом году в Красноярском крае

Участок трассы в обход Ужура с 4-го по 9-й км отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы планируют завершить до конца октября. От поворота на Ужур вдоль путей до железнодорожного переезда предстоит уложить новый слой асфальтобетонного покрытия, очистить кюветы и обустроить систему водоотвода с укладкой новых труб, смонтировать освещение у железнодорожного переезда, а также установить барьерное ограждение и дорожно-знаковую систему. По информации пресс-службы управления автомобильных дорог по Красноярскому краю, жители не раз просили обновить асфальт на этом участке дороги, так как закрытие движения на транзитной трассе Ачинск — Ужур — Троицкое создавало неудобства для автолюбителей.