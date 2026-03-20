Волгоградские власти: в регионе нет случаев заболевния КРС пастереллезом

В соседней с Волгоградской Ростовской области ограничили перемещение молока и продукции животного происхождения, а также поголовья животных с территории региона в связи с напряженной эпизоотической обстановкой по пастереллезу. В Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное заявление комитета ветеринарии, вна сегодня случаев заболевания КРС не выявлено.