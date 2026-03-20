Жители Челябинска могут предложить идеи для благоустройства города до 27 марта

В мэрии Челябинска рассказали, что принять участие может любой житель России старше 14 лет с подтверждённой учётной записью на Госуслугах. Горожане могут предложить создать или обновить парки и скверы, детские и спортивные площадки, набережные, пляжи, а также пешеходные улицы и зоны отдыха рядом с домом.
Оставить своё предложение можно через портал Госуслуг или в приложении «Решаем вместе». Если инициатива наберёт достаточную поддержку, она попадёт в официальное голосование и затем может быть реализована по программе «Формирование комфортной городской среды».
Сбор идей проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее челябинцам предложили выбрать сквер для благоустройства в Металлургическом районе.