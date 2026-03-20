Жители Челябинска могут предложить идеи для благоустройства города до 27 марта

У челябинцев есть возможность напрямую повлиять на облик города. До 27 марта принимаются предложения по благоустройству общественных пространств. Идеи, которые получат поддержку, могут быть реализованы уже в ближайшие годы.

Источник: Pchela.News

В мэрии Челябинска рассказали, что принять участие может любой житель России старше 14 лет с подтверждённой учётной записью на Госуслугах. Горожане могут предложить создать или обновить парки и скверы, детские и спортивные площадки, набережные, пляжи, а также пешеходные улицы и зоны отдыха рядом с домом.

Оставить своё предложение можно через портал Госуслуг или в приложении «Решаем вместе». Если инициатива наберёт достаточную поддержку, она попадёт в официальное голосование и затем может быть реализована по программе «Формирование комфортной городской среды».

Сбор идей проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее челябинцам предложили выбрать сквер для благоустройства в Металлургическом районе.