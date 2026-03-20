Волгоградцев предупредили об угрозе новой эпидемии в России

России грозит новая эпидемия, предупреждает вице-премьер Татьяна Голикова. И это не инфекционное заболевание. В эпидемию может превратиться сахарный диабет.
Данные о заболеваемости диабетом в 2025 году вызывают серьезное беспокойство, подчеркнула министр.
«Во многом это связано, в том числе с поведением, с привычками по питанию, с потреблением тех или иных продуктов», — цитирует ТАСС слова вице-премьера на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.
Ранее врач Александр Мясников рассказал, что общего общем у статинов и антибиотиков и стоит ли опасаться их влияния на печень.