Воронежская и Согдийская области укрепят сотрудничество

Делегация Воронежской области посетила Согдийскую область Республики Таджикистан. В ходе официального визита стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, выходящий за рамки торгово-экономических отношений. Подробности — в материале vrn.aif.ru.
Спорт, культура и туризм.
Работа делегации, которую возглавил первый заместитель председателя областного правительства, Данил Кустов, началась со встречи с председателем Согдийской области Раджабом Ахмадзодой. Сегодня сотрудничество регионов выходит на новый уровень. Воронежские вузы принимают студентов из Таджикистана и укрепляют связи с научными организациями республики. Большие перспективы ожидаются в развитии совместных научных проектов, прежде всего в сфере научно-технологического развития.
Значительный потенциал отмечен в спорте, культуре и туризме. Регионы выразили готовность проводить совместные спортивные мероприятия и соревнования. Культурный обмен позволит обогатить духовное наследие обеих сторон. Туризм откроет новые маршруты и направления, интересные жителям обоих регионов. Это стимулирует развитие инфраструктуры и выведет качество услуг на новый уровень. Перечисленные сферы являются приоритетными элементами межрегионального взаимодействия.
Стороны договорились в ближайшее время проработать организацию участия представителей Воронежской области и Согдийской области в бизнес-миссиях и выставочно-ярмарочных мероприятиях.
«Торгово-экономические отношения будут развиваться и дальше».
В продолжение визита в Учебном центре Национального банка Республики Таджикистан состоялся бизнес-форум деловых кругов Согдийской и Воронежской областей.
Мероприятие открыли Раджаб Ахмадзода и Данил Кустов. В форуме также приняли участие заместитель председателя Согдийской области Анвар Якуби и представители бизнес-сообщества двух стран. Ключевым событием стала презентация социально-экономического потенциала регионов.
Воронежцы рассказали о возможностях АПК нашего региона, а также обсудили содействие во взаимных поставках сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. Таджикская сторона презентовала инвестиционные возможности Согдийской области и свободной экономической зоны «Сугд».
Важным итогом встречи стала возможность для компаний провести прямые переговоры с потенциальными партнерами. Стороны подтвердили намерение активизировать работу по налаживанию прямых связей между производителями сельскохозяйственной продукции и предприятиями пищевой промышленности двух регионов.
По итогам были подписаны дорожные карты по развитию двустороннего сотрудничества на 2026 и 2028 годы.
«Сегодняшний бизнес-форум показал, что между компаниями Согдийской и Воронежской областей очень большое количество возможностей и точек соприкосновения. Уверен, что наш товарооборот увеличится, торгово-экономические отношения будут развиваться и дальше, поскольку мы видим значительный потенциал в промышленности, в сельском хозяйстве, а именно в подготовке совместных научных проектов, в первую очередь, проектов научно-технологического развития», — резюмировал Данил Кустов.