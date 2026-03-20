«СЭ»: Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча

Главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева дисквалифицировали на четыре матча. Его также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Талалаев получил красную карточку в матче 21 тура РПЛ. Игра против ЦСКА проходила на домашнем стадионе в Калининграде и закончилась победой «Балтики» со счётом 1:0. В добавленное время Талалаев взял вылетевший за пределы поля мяч и выбил его на трибуны. Это спровоцировало потасовку.
По решению контрольно-дисциплинарного комитета Андрей Талалаев пропустит матчи «Балтики» против «Сочи» 21 марта, «Динамо» Махачкала 5 апреля, «Пари НН» 11 апреля и «Краснодара» 19 апреля.
Отметим, что КДК также должен вынести решение в отношении наставника ЦСКА Фабио Челестини, который получил красную карточку «за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере». Кроме того, на комитете обсудят неспортивное поведение тренера «Балтики» Юрия Нагайцева и неподобающее поведение калининградской команды: «предупреждения пяти футболистов, одного официального лица клуба, одно удаление официального лица клуба».