«СЭ»: Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча

Талалаев получил красную карточку в матче 21 тура РПЛ. Игра против ЦСКА проходила на домашнем стадионе в Калининграде и закончилась победой «Балтики» со счётом 1:0. В добавленное время Талалаев взял вылетевший за пределы поля мяч и выбил его на трибуны. Это спровоцировало потасовку.