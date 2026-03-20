«СЭ»: Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча

Андрея Талалаева также оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева дисквалифицировали на четыре матча. Его также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Талалаев получил красную карточку в матче 21 тура РПЛ. Игра против ЦСКА проходила на домашнем стадионе в Калининграде и закончилась победой «Балтики» со счётом 1:0. В добавленное время Талалаев взял вылетевший за пределы поля мяч и выбил его на трибуны. Это спровоцировало потасовку.

По решению контрольно-дисциплинарного комитета Андрей Талалаев пропустит матчи «Балтики» против «Сочи» 21 марта, «Динамо» Махачкала 5 апреля, «Пари НН» 11 апреля и «Краснодара» 19 апреля.

Отметим, что КДК также должен вынести решение в отношении наставника ЦСКА Фабио Челестини, который получил красную карточку «за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере». Кроме того, на комитете обсудят неспортивное поведение тренера «Балтики» Юрия Нагайцева и неподобающее поведение калининградской команды: «предупреждения пяти футболистов, одного официального лица клуба, одно удаление официального лица клуба».