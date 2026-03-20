Южную АЭС планируют построить в Новочеркасске, вблизи ГРЭС. Об этом в ходе круглого стола комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального собрания России сообщил заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько.
— Предварительная площадка выбрана. У нас сроки 2036−2039 годы, два блока. Собственно, мы подписали с правительством региона протокол, — сказал Александр Хвалько.
Напомним, о возможном размещении АЭС под Новочеркасском заговорили с 2024 года. В частности, об этом сообщалось на сайте оператора Единой энергетической системы. Также ситуацию активно обсуждали местные жители и власти. Сейчас вопрос размещения объекта еще на обсуждении.
Напомним, на сегодняшний день в донском регионе действует Ростовская АЭС. При размещении Южной АЭС общая мощность атомных станций увеличится. Также в Новочеркасске работает ГРЭС, этот объект остается основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.