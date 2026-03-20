Жительницу Нижегородской области осудили за клевету на соседа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Жительницу Нижегородской области приговорили к 180 часам обязательных работ и компенсации морального ущерба в размере 70 тысяч рублей за ложное обвинение соседа в педофилии, сообщается на сайте Богородского городского суда.
Судом установлено, в конце января 2022 года в ходе конфликта с соседом по дому женщина в присутствии других соседей умышленно высказала в адрес потерпевшего заведомо ложные сведения, обвинив его в совершении насильственных действий в отношении мальчика и изнасиловании девочки. Было возбуждено уголовное дело о клевете (статья 128.1 УК РФ).
В ходе предварительного и судебного следствия женщина вину не признала, просила ее оправдать.
«Суд признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов. С осужденной в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда взыскано 70 000 рублей», — говорится в сообщении.