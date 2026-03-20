Инженерные сети обновят в Серафимо-Дивеевском монастыре

Орган государственной экспертизы проектной документации дал положительное заключение на план модернизации инженерных коммуникаций монастыря Серафима Саровского, расположенного в Нижегородской области. Согласно представленным данным Главгосэкспертизы, комплекс работ предусматривает обновление 22,8 километров существующих сетей.
Предстоящая реконструкция затронет системы, отвечающие за подачу питьевой и противопожарной воды, а также бытовую и ливневую канализацию. Все проектные решения были разработаны с соблюдением особых требований, связанных с проведением работ на территории объекта, имеющего статус культурного наследия.
Помимо этого, на территории обители будут возведены новые объекты: водозаборный узел, оснащенный двумя скважинами, станция для подготовки воды, насосная станция и заглубленный резервуар для питьевой воды.
Ответственным за строительство будет АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области». Генеральным проектировщиком данного проекта выступает ООО «Горстройпроект».
