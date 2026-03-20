Красноярцам рассказали, почему не стоит есть слишком много пектина

Пектин — натуральный пребиотик, который стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике и нормализует его работу. Также он действует как природный сорбент: связывает вредные вещества, снижает уровень холестерина, уменьшает риск онкологических и аллергических заболеваний.