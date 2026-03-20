Красноярцам рассказали, почему не стоит есть слишком много пектина

Специалисты красноярского Роспотребнадзора объяснили, чем полезен пектин, в каких продуктах его искать и почему нельзя переедать.

Пектин — натуральный пребиотик, который стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике и нормализует его работу. Также он действует как природный сорбент: связывает вредные вещества, снижает уровень холестерина, уменьшает риск онкологических и аллергических заболеваний.

В пищевой промышленности полученный из фруктов пектин добавляют в зефир, пастилу, мармелад, молочные продукты, десерты, мороженое и напитки.

Но врачи предупреждают: суточная норма не должна превышать 20−25 граммов. При передозировке возможны диарея, вздутие, кожная сыпь, а также нарушение всасывания белков, жиров и важных микроэлементов — железа, кальция и фосфора.

